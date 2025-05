Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Diebstahl, Körperverletzung

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Der Audi einer 21-Jährigen wurde am Mittwochabend zwischen 18:00 Uhr und 20:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Wanne geparkt. Als Sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste Sie einen Schaden am hinteren Bereich feststellen. Dieser beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Der Verursacher fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Die Polizei Backnang nimmt Hinweise unter 07191-9090 entgegen.

Fellbach: Körperverletzung

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich eine Schlägerei in einer Fellbacher Lokalität. Aufgrund eines unglücklichen Stolperns gerieten die beteiligten Personen aneinander, woraus sich schnell eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte. Ein junger Mann wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Polizei in Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Welzheim: Diebstahl aus Wohnmobil

Der 38- jährige Wohnmobilbesitzer parkte sein Fahrzeug zwischen Mittwoch 9:00 Uhr und Donnerstag 10:00 Uhr in der Gschwender Straße. In diesem Zeitraum wurde durch unbekannte Diebe zuerst eine Scheibe eingeschlagen und das Wohnmobil anschließend durchwühlt. Durch entwendete Küchenutensilien und die kaputte Scheibe entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf nimmt Hinweise unter 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Diebstahl von Bienen

Ein 68- jähriger Bienenzüchter musste am Donnerstag bei einer Nachschau im Rehfeld feststellen, dass Jungbienen von sieben seiner Bienenvölker entwendet wurden. Der entstandene Schaden durch die entwendeten Jungtiere wird auf ca. 2000 Euro beziffert. Die Polizei in Schorndorf nimmt Hinweise unter 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfall mit Schwerverletzter

Eine 71- jährige Radfahrerin passierte am Mittwochnachmittag in der Lange Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw als der Fahrzeugführer die Türe einen Spalt weit öffnete. Hierdurch kam Sie zu Fall und verletzte sich schwer am linken Arm.

Welzheim: Unfall - schwerverletzter Fußgänger

Am Donnerstag gegen 10:00 Uhr befand sich eine Wandergruppe im Bereich des Aichstruter Stausees, als eine Person aus der Gruppe von einem vorbeifahrenden Anhänger eines Pkws am Bein erfasst wurde. Der Fußgänger zog sich schwere Beinverletzungen zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Waiblingen: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Mit rund zwei Promille war ein 68-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit seinem Kia in der Schillerstraße unterwegs. Hierbei stieß er gegen einen geparkten Hyundai und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 18.000 Euro. Der Kia musste abgeschleppt werden. Der alkoholisierte Mann musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Waiblingen-Bittenfeld: Flucht endet im Acker

Ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 3.50 Uhr die L1140 in Richtung Bittenfeld mit überhöhter Geschwindigkeit. Er wurde dabei von einer Streifenbesatzung verfolgt und sollte kontrolliert werden. Er hielt jedoch nicht an. Der junge Mann kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Zaun und fuhr sich anschließend in einem Acker fest. Danach flüchtete er zu Fuß, konnte aber von den Polizisten rasch dingfest gemacht werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. An seinem BMW entstand etwa 50.000 Euro Sachschaden.

Berglen: Auffahrunfall

Am Mittwochnachmittag gegen 13:50 Uhr befuhr eine 50-jährige BMW-Fahrerin die K1872. Als ein Eichhörnchen die Fahrbahn querte, bremste die 50-Jährige abrupt ab. Eine dahinterfahrende 55-jährige Renault-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW auf. Hierbei wurde die 55-Jährige leicht verletzt, zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 23 000 Euro.

Leutenbach: Pkws durchwühlt

Ein Dieb öffnete am Mittwoch zwischen 19 Uhr und 21:50 Uhr drei geparkte Pkws im Bereich der Kornblumenstraße und durchwühlte diese. Bislang ist nicht bekannt ob etwas aus den Pkws entwendet wurde. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise.

Winnenden: Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstagabend gegen 18 Uhr kollidierte ein Verkehrsteilnehmer an der Einmündung von der B14 in die Linsenhalde mit einer Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich mit seinem VW unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, welche dem Verkehrsteilnehmer hinterherfuhren. Als der Unfallverursacher sein Fahrzeug anhielt, gingen die Zeugen an sein Fahrzeug und sprachen ihn an. Der Mann fuhr trotz geöffneter Türe los und verletzte dabei eine Frau leicht, welche am Fahrzeug des Mannes stand. Der 54-jährige Unfallverursacher konnte wenig später durch die Polizei angetroffen werden. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

