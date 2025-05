Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen warnt vor zunehmenden Schockanrufen

Aalen (ots)

In den letzten 48 Stunden wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen - also in den Landkreisen Ostalb, Schwäbisch Hall und Rems-Murr - wieder vermehrt betrügerische Anrufe registriert. Besonders betroffen sind dabei ältere Menschen, die durch sogenannte "Schockanrufe", den "Enkeltrick" oder durch angebliche Polizeibeamte um Geld und Wertgegenstände gebracht werden.

Ein besonders schwerer Fall ereignete sich am Mittwoch in Crailsheim, wo ein Opfer Wertgegenstände im Wert von mehreren zehntausend Euro an die Täter übergab.

Die Polizei bittet daher dringend um erhöhte Vorsicht und gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers. - Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben! Die echte Polizei fordert so etwas nie. - Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern zurück - verwenden Sie nicht die Rückruftaste. - Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen Personen. - Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung. - Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab. - Verdacht? Sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen.

Weitere Informationen zum Schutz vor Betrugsmaschen finden Sie auf www.polizei-beratung.de.

