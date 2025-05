Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 01.05.2024

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw übersieht Fußgänger

Mittwochnacht gegen 23:08 Uhr übersah ein 35-jähriger Peugeotfahrer in der Beethovenstraße beim Rückwärtsfahren eine 37-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Dame leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden.

Schwäbisch Hall: Pkw fährt in Container

Am Mittwochmittag gegen 11:54 Uhr kam es auf einem Tankstellengelände im Steinbeisweg zu einem Unfall. Eine 79-jährige Dame verwechselte wegen eines medizinischen Notfalls das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch fuhr sie mit ihrem Opel Meriva in einen Container und wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

Frankenhardt/ Vellberg: Motorradfahrer verletzt nach Sturz

Am Mittwochabend gegen 18:41 Uhr kam es auf der K2665 zwischen Kleinaltdorf und Steinehaig zu einem Sturz eines Motorradfahrers. Dieser stürzte aus unbekannter Ursache alleinbeteiligt und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Satteldorf: Unfall auf Autobahn A6, Jagsttalbrücke

Am Donnerstagmorgen gegen 08:29 Uhr kam es auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zu einem Auffahrunfall zwischen einem Dacia Jogger und einem Porsche 911. Beide Beteiligten fuhren auf der rechten Fahrspur. Der 52-jährige Porschefahrer musste verkehrsbedingt bremsen, was die 41-jährige Daciafahrerin zu spät bemerkte. Es wurde niemand verletzt. Der rechte Fahrstreifen war zur Unfallaufnahme ca. eine Stunde gesperrt. An dem Porsche entstand ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. An dem Dacia liegt der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

