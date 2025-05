Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Plüderhausen: Pkw kollidiert mit Fahrradfahrer

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr befuhr eine 66-jährige Renault Fahrerin die Jakob-Schüle-Straße. Beim Abbiegen in die Birkenallee übersah sie eine 48-jährige entgegenkommende Fahrradfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt Verletzungen an Kopf und Arm und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Über die Höhe des Sachschadens kann nichts gesagt werden.

Aspach: Brand einer Gartenhütte im Bereich Hornungshofer Weg in Kleinaspach

Am Donnerstag gegen 08:53 Uhr gerieten Teile einer PV Anlage auf einer Gartenhütte in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Aspach war mit 5 Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Murrhardt: Auffahrunfall

Am Mittwochabend gegen 21:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Kradlenker die Landstraße 1066 von Murrhardt in Richtung Fornsbach. Auf Höhe Bahnhof bremste er bis zum Stillstand ab um nach links abzubiegen. Eine 46-jährige Audi Fahrerin fuhr hinter dem Kradlenker und erkannte den Bremsvorgang nicht. Sie fuhr hinten auf und der Kradlenker wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin war betrunken und musste ihren Führerschein abgeben. Schadenshöhe unbekannt.

Kernen im Remstal: gestürzter Pedelec Fahrer

Aufgrund eines geplatzten Reifens stürzte am Mittwochabend gegen 22:58 Uhr ein 40-jähriger Pedelec Fahrer im Bereich der Straße Schloßberg. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell