POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Diebstahl

Aalen (ots) - Kirchberg an der Jagst: Diebstahl von Altbatterien und Bremsscheiben Am Montag, dem 14.04.2025, entwendeten mehrere bislang unbekannte Diebe Altbatterien sowie Bremsscheiben mit einem Gewicht von mehreren hundert Kilogramm während den Geschäftszeiten von einem Betriebsgelände in der Straße An der Autobahn. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

mehr