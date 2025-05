Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilungen für den Ostalbkreis vom 01.05.2025

Aalen (ots)

Aalen: Unfall zwischen zwei Pkw

Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr kam es auf der B19 in der Ausfahrt in Richtung Stuttgarter Straße zu einem Auffahrunfall zwischen zwei VW Golf. Eine 23-Jährige übersah wegen tiefstehender Sonne das vor ihr haltende Fahrzeug eines 65-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils ca. 7.500 Euro. Die beiden Beteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Lkw übersieht Pkw

Am Mittwochnachmittag gegen 14:53 Uhr kam es in der Daimlerstraße auf einem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der 48-jährige Lkw-Fahrer übersah den 1er BMW einer 32-Jährigen und fuhr ihr hinten auf. Die Dame wurde leicht verletzt. Am LKW entstand ein Schaden von ca. 2.500 Euro. Am BMW lag der Schaden bei ca. 5.000 Euro.

Aalen: Motorrollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es gegen 01:00 Uhr in der Friedrichstraße zu einem Unfall zwischen einem Motorroller und einem Pkw. Zuvor hatte die 76-jährige Rollerfahrerin mehrere Anhaltezeichen der Polizei missachtet. Auf Grund einer Unachtsamkeit fuhr sie dann auf einen vor ihr haltenden Audi A4-Kombi auf. Der 42-jährige Audifahrer blieb unverletzt. Die Rollerfahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Am Audi A4 entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Pkw übersieht Rollstuhl, eine Person verletzt

Bereits am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr kam es in der Remsstraße bei der dortigen Tankstelle zu einem Unfall zwischen einem VW Golf Plus und einem Rollstuhl. Der 30-jährige Golffahrer übersah den auf dem Gehweg fahrenden Rollstuhl und streifte diesen im hinteren Bereich, so dass er umkippte. Der 71-jährige Rollstuhlfahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt. Am Rollstuhl entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, am VW Golf in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell