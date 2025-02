Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fahrzeuge auf Parkplatz eines Autohändlers beschädigt: Unbekannte Täter entwenden Frontschürze

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Samstag (8. Februar 2025), 14:00 Uhr und Montag (10. Februar 2025), 07:30 Uhr wurden an der Dieselstraße in Kleve zwei Fahrzeuge beschädigt. Unbekannte Täter hatten im genannten Tatzeitraum, auf dem Parkplatz eines Autohändlers, an zwei Fahrzeugen (schwarze Mercedes E-Klasse und schwarzer Mercedes GLA) die Scheiben der Fahrertür eingeschlagen. Am schwarzen GLA demontierten die Täter zudem die Frontschürze des Fahrzeugs und entwendeten diese samt dem amtlichen Kennzeichen (WI-VF1170).

Ob es einen Zusammenhang zwischen der oben beschriebenen Tat und dem beschädigten VW Multivan (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5968192) gibt, ist Teil der aktuell laufen polizeilichen Ermittlungen. Die Kripo Kleve nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell