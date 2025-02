Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Wohnung entwendet: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Kleve-Materborn (ots)

Am Montag (10. Februar 2025) kam es zwischen 05:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Heinrichstraße in Kleve zu einem Einbruch. Durch unbekannte Täter wurde die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus beschädigt und nachfolgend die Räume der Wohnung durchsucht. Mit diversen Wertgegenständen, darunter u.a. zwei Smartphones, zwei Laptops sowie mehrere Armbanduhren, entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.

Die Kripo Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

