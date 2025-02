Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Hochsitz in Brand gesetzt

Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Straelen-Louisenburg (ots)

Am Sonntag (9. Februar 2025) musste die Feuerwehr zu einem brennenden Hochsitz in der Nähe des Halbmondweges in der Heronger Heide ausrücken. Die Jagdkanzel wurde durch das Feuer komplett zerstört, das angrenzende Waldstück wurde nicht betroffen. Da eine vorsätzliche Brandstiftung wahrscheinlich ist, hat die Kripo ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in dem Zusammenhang Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell