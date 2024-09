Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. In der Zeit von Dienstag (17.09.), gegen 14 Uhr, bis Mittwoch (18.09.), gegen 15 Uhr, entwendeten Unbekannte das vordere amtliche Kennzeichen ROF-BS 60 eines grauen Ford Kuga. Im Tatzeitraum stand das Fahrzeug auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Wasserturm". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell