Meinerzhagen (ots) - Unbekannte Täter brachen gestern, zwischen 6.30 und 17 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Hösinghausen ein. Hierfür verschafften sie sich Zutritt über eine Balkontür. Die Einbrecher entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr