POL-KLE: Kleve - Zeugen gesucht: Unbekannte Täter verschaffen sich Zugang zu Pkw und beschädigen Lenkrad

Kleve-Materborn (ots) - Am Montag (10. Februar 2025) kam es zwischen 05:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Heinrichstraße in Kleve zu einem Einbruch. Durch unbekannte Täter wurde die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus beschädigt und nachfolgend die Räume der Wohnung durchsucht. Mit diversen Wertgegenständen, darunter u.a. zwei Smartphones, zwei Laptops sowie ...

