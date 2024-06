POL-PDLD: Edenkoben - Verdacht des illegalen Autorennens

Wörth am Rhein (ots) - Am 23.06.24 um 03.00h beschädigte eine bisher unbekannte Person mehrere PKW in Wörth in der Tullastraße. Der unbekannte Mann trat an den PKW die Außenspiegel ab. Der Täter konnte noch von einem Zeugen gesichtet werden, verschwand aber dann in der Dunkelheit. Er soll einen hellen Kapuzenpullover getragen haben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der ...

