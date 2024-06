Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verdacht des illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der BAB 65

Bild-Infos

Download

BAB 65 in Höhe von Edenkoben (ots)

Am Sonntag, den 23.06.2024 um 18:18 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben durch einen Verkehrsteilnehmer über mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge mit englischer Zulassung in Kenntnis gesetzt, welche mit hoher und nicht angepasster Geschwindigkeit die BAB 65 in Höhe von Edenkoben in Fahrtrichtung Süden befahren würden. Laut Mitteiler wäre die Fahrzeugkolonne ohne Einhaltung des Sicherheitsabstandes mit ca. 200 km/h unterwegs gewesen. Vorausfahrende unbeteiligte Fahrzeugführer wären mittels Lichthupe genötigt worden. In Höhe von Maximilansau konnte ein Teil der Fahrzeuge kontrolliert werden. Nun sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese mögen sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323 9550 oder via E-Mail piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell