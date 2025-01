Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Totalentwendung eines Wohnmobil in Roggentin im Landkreis Rostock Rostock

Landkreis Rostock/Roggentin (ots)

Nach vorliegenden Angaben sei in Roggentin in der Nacht vom 22.01. zum 23.01.2025 ein Wohnmobil von einem Firmengelände in der Neu Roggentiner Straße entwendet worden. Wie der Besitzer des gestohlenen Citroen Jumper Adria mitteilte, sei der PKW am Vortag gegen 15:00 Uhr zuletzt gesehen worden. Wie sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu dem Fahrzeug verschafft haben ist derzeit Ermittlungsgegenstand. Weitere Angaben zum Wohnmobil liegen indes nicht vor. Der Stehlschaden wird nach gegenwärtigen Erkenntnissen mit etwa 63.000 Euro angegeben. Die weiterführenden Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls obliegen der Kriminalpolizei.

