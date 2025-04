Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (ots)

BODENFELDE, go), Donnerstag, 24.04.2025, 00:00 Uhr Im Rahmen der Streife kontrollierten die Beamten des Polizeikommissariats Uslar eine 48- jährige PKW Fahrerin aus Herzberg, die die Uslarer Straße in Bodenfelde befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.

