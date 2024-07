Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: 20-jähriger Quadfahrer bei Unfall in Laatzen schwer verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße (K) 226 ist am Mittwochabend, 03.07.2024, ein Quadfahrer schwer verletzt worden. Der 20-Jährige kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum am Straßenrand und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr der 20-jähriger Laatzener gegen 22:00 Uhr die K 226 aus Ingeln-Oesselse kommend in Richtung Gleidingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Quad der Marke Dinli nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Der 20-Jährige wurde von seinem Quad gerissen und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch Rettungsdienst und Notarzt wurde der Laatzener in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 3000 Euro.

Die Polizei hat gegen den 20-Jährigen mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Es werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Insbesondere zwei Ersthelfer, die sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den 20-Jährigen gekümmert haben. Die Polizei bittet die Personen, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der 0511 109-1888 zu melden. /rod, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell