POL-H: Großveranstaltungen in Hannover: Erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen am Freitag aufgrund des Bruce-Springsteen-Konzerts, des Schützenfestes und des Public Viewing erwartet

Hannover (ots)

Aufgrund mehrerer Großveranstaltungen und Straßensperrungen ist am Freitag, 05.07.2024, im Bereich des Schützenplatzes und des Stadions mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Landeshauptstadt Hannover und die Polizei empfehlen, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen und auf Fahrten mit dem Auto zu verzichten.

Am kommenden Freitag haben mehrere Großveranstaltungen und damit teilweise zusammenhängende Sperrungen Einfluss auf den Individualverkehr im Stadtgebiet. Am Nachmittag sollten Autofahrende direkt auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen. Grund hierfür ist unter anderem das Schützenfest Hannover, das Public Viewing zur Fußball-EM und das Bruce-Springsteen-Konzert im Stadion.

Aufgrund des Schützenfestes stehen keine Parkflächen auf dem Schützenplatz zur Verfügung. Zudem kommt es zu Straßensperrungen im Bereich des Schützenplatzes. Die Polizei wird unter anderem im Bereich der Lavesallee, der Robert-Enke-Straße, Am Schützenplatz, Am Waterlooplatz, des Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, der Waterloostraße und der Bruchmeisterallee zeitweise Sperrungen vornehmen, um einen sicheren Verlauf der Veranstaltungen zu gewährleisten. Für diese Straßen wird am Freitag ein Haltverbot eingerichtet.

Weiterhin gesperrt ist aufgrund von Bauarbeiten die Leine-Brücke zwischen dem Maschsee und dem Stadion, wodurch auch diese Verbindung am Freitag nicht genutzt werden kann. Die Sperrung der Lavesallee erfolgt, um zusätzlichen Platz für Fußballfans zu schaffen, damit diese das Fußballspiel beim Public Viewing auf dem Waterlooplatz auch von dort verfolgen können. Stadtverwaltung und Polizei empfehlen aufgrund der angespannten Verkehrssituation und Straßensperrungen, den Stadionbereich am Freitag weiträumig zu umfahren.

Parkmöglichkeiten

Wer dennoch nicht auf den Pkw verzichten kann, hat die Möglichkeit, die zahlreichen "Park & Ride"-Angebote von den Endhaltestellen der üstra und von den Haltestellen der S-Bahnen der Region zu nutzen. Eine Übersicht der "Park & Ride"-Parkplätze gibt es auf der Homepage der Verkehrsmanagementzentrale https://www.vmz-niedersachsen.de/region-hannover/park-und-ride und auf der Internetseite der Landeshauptstadt Hannover https://t.ly/LFyPi.

Anfahrt

Für Anreisende aus dem Süden kommend stehen die Messeparkplätze 4, 3, und 2 in der direkten Nähe zur Stadtbahnhaltestelle Messe Nord zur Verfügung. Von hier geht es mit der Stadtbahnlinie 8 zur Station Aegidientorplatz, die nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt ist. Außerdem wird für die Anreise mit dem Pkw die kostenlose und werbefreie Navi-App "Nunav" empfohlen. Die Besuchenden geben in der App einfach die Veranstaltung als Fahrtziel ein und werden direkt zu einem freien Parkplatz geleitet. Darüber hinaus bestehen Parkmöglichkeiten im Gewerbegebiet an der Marianne-Baecker-Allee. Die Behörden und die Veranstaltenden appellieren an Verkehrsteilnehmende bei Staus, Kreuzungsbereiche und damit wichtige Rettungswege freizuhalten. Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landeshauptstadt Hannover und der Polizei Hannover. / fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell