POL-NOM: Drei Personen ins Krankenhaus nach einem Unfall

Northeim (ots)

Moringen, Bundesstraße 241, Dienstag, 22.04.2025, 14.40 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Dienstag gegen 14.40 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mann aus Bad Gandersheim die B241 aus Moringen in Richtung Höckelheim und übersah an der Kreuzung zur Reddersenstraße, dass ein vorausfahrendes Auto verkehrsbedingt bremste. Durch den Zusammenstoß wurde die 45-jährige Fahrerin aus Moringen und ihr 13-jähriger Sohn leicht verletzt. Beide wurden in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

