POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betruges - Schockanruf

Augsburg (ots) - Wertingen - Am Samstag (30.11.2024) kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in der Ängernstraße. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 07.50 Uhr geriet das Haus in Brand und die Polizei wurde verständigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro. Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. ...

