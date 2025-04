POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Northeim (ots) - Northeim In der Zeit zwischen Sonntag, dem 20. April 2025, 19:15 Uhr, und Montag, dem 21. April 2025, 01:30 Uhr, kam es im Northeimer Ortsteil Höckelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Geschädigten auf einem Feldweg hinter der Hausnummer 4a in der Straße Am ...

