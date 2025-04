Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Höckelheim - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Northeim In der Zeit zwischen Sonntag, dem 20. April 2025, 19:15 Uhr, und Montag, dem 21. April 2025, 01:30 Uhr, kam es im Northeimer Ortsteil Höckelheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Geschädigten auf einem Feldweg hinter der Hausnummer 4a in der Straße Am Hasselberg. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei Northeim hat ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05551/9148-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell