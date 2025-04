POL-NOM: Pkw mit falschen Kennzeichen versehen

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Hannoversche Straße, Mo., 21.04.2025, 16:40 Uhr - 16:45 Uhr Einbeck(mho) Im genannten Zeitraum wurde an in der Hannoverschen Straße ein Rennrad (Marke: unbekannt, Farbe: grau/silber) einer 33-jährigen Frau aus Einbeck entwendet. Das Fahrrad wurde lediglich kurz abgestellt und daher nicht verschlossen. Der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: ...

