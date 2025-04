Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht mit leicht verletztem Kradfahrer

Northeim (ots)

Northeim, B241, Höhe Autobahnabfahrt Northeim-West, Sonntag, 20.04.2025, 22:10 Uhr

NORTHEIM (shei) - Ein 17-jähriger Moringer befuhr mit seinem Leichtkraftrad die B241 von Höckelheim in Rtg. Moringen. Auf Höhe der Autobahnabfahrt Northeim-West sei ein dunkler Kombi von der Autobahn abgefahren und habe dem 17-jährigen die Vorfahrt genommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden habe dieser eine Gefahrenbremsung durchgeführt und sei hierbei weggerutscht und zu Boden gestürzt. Der unfallverursachende Pkw habe sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt. Der 17-jährige Moringer wurde leicht verletzt und kam mit einem RTW in ein Göttinger Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR. Zeugen die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell