Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Northeim (ots)

Northeim, Häuserstraße, Sonntag, 20.04.2025, 19:29 Uhr

NORTHEIM (shei) - Ein 28-jähriger Northeimer befuhr mit einem VW in Northeim die Häuserstraße in Rtg. Breite Straße und bog nach rechts in die Mauerstraße ab. Hier kam er beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Durch Zeugenangaben konnte der Unfallverursacher und der genutzte Pkw ermittelt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine AAK von 1,86 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach einer durchgeführten Blutentnahme wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Fahrzeugführer aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3500,- EUR. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge der Alkoholbeeinflussung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell