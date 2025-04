POL-NOM: Fahren unter Drogeneinfluss und versuchte Täuschung der Polizeibeamten

Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, 18.04.2025, 06:00 Uhr Durch einen Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn wurde in den frühen Morgenstunden des Karfreitags eine männliche Person beobachtet, welche sich zwischen den am Kreienser Bahnhof stehenden Zügen bewegte. Anschließend wurden durch den Sicherheitsmitarbeiter frische Graffitimotive an den Zügen festgestellt. Durch die hinzugezogene Polizei konnten die ...

mehr