Polizei Düsseldorf

POL-D: Nettetal - A 61 Richtung Venlo - Schwerer Verkehrsunfall - eine Person mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 5. Februar 2025, 2:33 Uhr

Aus bislang unbekannter Ursache verlor in der Nacht auf heute ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Rumänien in Höhe der Anschlussstelle Nettetal die Kontrolle über seinen Audi, überschlug sich mit seinem Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zu Stillstand. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus seinem Pkw befreien.

Den ersten Ermittlungen zufolge kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen das Ausfahrtsschild, den dortigen Fahrbahnteiler und gegen Teile der Schutzplanke. Letztlich kam der Audi auf dem Dach im Sichtdreieck der Anschlussstelle zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den 45-Jährigen unter Lebensgefahr in ein Krankenhaus. Da der Fahrer an der Unfallstelle noch angab, nicht selbst gefahren zu sein, wurden entsprechende Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Viersen eingeleitet. Diese verliefen ohne Ergebnis. Die weiteren Ermittlungen führten zu dem Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis durch den 45-Jährigen. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen wurde der rechte Fahrstreifen und die Anschlussstelle Nettetal gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell