Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Verkehrsunfall bei Hünxe - Pkw kollidieren - Zwei Menschen schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 03. Februar 2025, 07:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A 3 bei Hünxe verletzten sich zwei Menschen so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 43-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Skoda auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er zwischen der Anschlussstelle Hamminkeln und der Anschlussstelle Wesel die Kontrolle über sein Elektrofahrzeug, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam zum Stehen. Ein nachfolgender 38-jähriger Mann aus Bocholt, der mit seinem Peugeot in gleiche Richtung fuhr, bemerkte dies offenbar zu spät und stieß mit dem Skoda zusammen. Bei dem Aufprall verletzten sich beide Fahrer so schwer, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser brachten. Durch Trümmerteile wurden drei weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung (Fahrtrichtung Arnheim) beschädigt. Für den Rettungs- und Bergungseinsatz wurde die Richtungsfahrbahn Köln etwa eine halbe Stunde gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr über den Seitenstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

