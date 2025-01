Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 - Verkehrsunfall bei Rees - Totalschaden nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen - Fahrer alkoholisiert - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 30. Januar 2025, 22:39 Uhr

Nicht über die Ziellinie schaffte es am späten Abend ein Teilnehmer eines illegalen Kraftfahrzeugrennens auf der A 3 bei Rees. Dies endete in einem Verkehrsunfall. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren ein 25-jähriger Emmericher mit seinem Mercedes-AMG sowie ein noch unbekannter Fahrer mit einem Golf zeitgleich an der Anschlussstelle Emmerich-Ost auf die A 3 in Fahrtrichtung Köln. Anschließend fuhren sie nebeneinander auf beiden Fahrstreifen, bremsten den nachfolgenden Verkehr aus, um dann ihre hochmotorisierten Fahrzeuge stark zu beschleunigen. Nach Zeugenaussage wäre es bei diesem Rennen aufgrund der rücksichtlosen Fahrmanöver beinahe zu einem Verkehrsunfall mit einem unbeteiligten Pkw gekommen. Nach wenigen Kilometern verlor der 25-Jährige, der sich auf dem linken Fahrstreifen befand, die Kontrolle über seinen Pkw, prallte gegen mehrere Schutzplanken und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Mercedes war ein Totalschaden. Obendrein war der Fahrer noch mit knapp über einem Promille alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein musste er abgegeben, entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der Fahrer des Golfs flüchtete unerkannt, hierzu dauern die Ermittlungen an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell