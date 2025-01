Polizei Düsseldorf

POL-D: A 52 Niederkrüchten - Schwerer Verkehrsunfall - Kleinwagen überschlägt sich mehrfach - Rettungshubschrauber im Einsatz - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, 30. Januar 2025, 12:08 Uhr

Gestern Mittag überschlug sich ein 50-jähriger Düsseldorfer mit seinem Fahrzeug mutmaßlich nach einem Überholvorgang auf der A 52. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus.

Kurz nach 12 Uhr setzte der 50-Jährige mit seinem Smart in Höhe der Anschlussstelle Niederkrüchten zum Überholen an und fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Unmittelbar nach dem Überholvorgang geriet der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in die linke Schutzplanke und schleuderte von dort quer über die Fahrbahn in den Grünstreifen. Hier überschlug sich das Fahrzeug mehrfach.

Der Notarzt forderte aufgrund der Schwere der Verletzungen des Düsseldorfers einen Rettungshubschrauber an. Für die Landung sperrte die Polizei die Autobahn in beide Fahrtrichtungen komplett. Der Verkehr in Richtung Roermond wurde bereits an der Anschlussstelle Schwalmtal abgeleitet. Eine Stunde nach dem Unfall konnte die Fahrtrichtung Düsseldorf wieder freigegeben werden. Die Sperrung der Fahrtrichtung Roermond konnte wegen umfangreicher Bergungsarbeiten erst zum späten Mittag aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell