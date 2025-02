Polizei Düsseldorf

POL-D: Carlsplatz - Schwerer Verkehrsunfall auf der Benrather Straße - Fahrer verstirbt im Krankenhaus

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Montag, 03. Februar 2025, 11:33 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall gestern Vormittag auf der Benrather Straße musste der Fahrer eines Kastenwagens aus seinem Pkw herausgeschnitten werden und verstarb kurze Zeit später im Krankenhaus. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 62-jähriger Mann aus dem Kreis Mettmann mit seinem Ford Courier auf der Poststraße in Fahrtrichtung Kasernenstraße. In Höhe der Kreuzung Benrather Straße/Bilker Straße beschleunigte er aus bislang ungeklärter Ursache sein Fahrzeug stark und touchierte ein Verkehrsschild. Von dort aus fuhr er nach rechts auf den Gehweg, kollidierte mit einer Hauswand und einem parkenden Pkw, beschleunigte weiterhin, bis er auf das Heck eines parkenden Lkw auffuhr. Der 62-Jährige wurde in seinem Ford eingeklemmt, so dass er von der Feuerwehr herausgeschnitten werden musste. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er kurze Zeit später verstarb. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten beide Fahrtrichtungen der Benrather Straße gesperrt werden. Passanten wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfall- und Todesursache hat das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell