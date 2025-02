Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Versuchtes Raubdelikt auf Taxi - Polizei ermittelt Tatverdächtige - U-Haft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: 16. Januar 2025, 02:40 Uhr

Nach einem versuchten räuberischen Angriff auf einen Taxifahrer Mitte Januar konnte die Polizei jetzt nach intensiver Ermittlungsarbeit zwei Tatverdächtige ermitteln. Einer von ihnen sitzt bereits in U-Haft.

Ein Taxifahrer erhielt am 16. Januar den Auftrag zwei Fahrgäste an der Bunsenstraße abzuholen. Nachdem er die beiden Männer, einen 40-jährigen Deutschen und einen 46 Jahre alten Italiener, an der Hildebrandtstraße Ecke Corneliusstraße abgesetzt hatte, zog der 46-Jährige unvermittelt eine Pistole und forderte den Taxifahrer auf, ihm sein Portemonnaie auszuhändigen. Der Taxifahrer verweigerte die Herausgabe und stieg aus seinem Fahrzeug. Beide Männer flüchteten ohne Beute.

Jetzt konnte die Kriminalpolizei nach zwei Wochen intensiver Ermittlungsarbeit beide Männer identifizieren und festnehmen. Der 46-Jährige sitzt bereits in Untersuchungshaft.

