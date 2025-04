POL-NOM: Hauswand mit Farbe beschmiert

Northeim (ots) - Northeim, Häuserstraße, Sonntag, 20.04.2025, 19:29 Uhr NORTHEIM (shei) - Ein 28-jähriger Northeimer befuhr mit einem VW in Northeim die Häuserstraße in Rtg. Breite Straße und bog nach rechts in die Mauerstraße ab. Hier kam er beim Abbiegen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand und ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte ...

mehr