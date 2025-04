Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw rutscht in Graben - Person wird verletzt

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Feldweg bei Juliusmühle, Dienstag, 22.04.2025, 06:15 Uhr

Einbeck (mho)

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf einem Feldweg - Gemarkung Juliusmühle zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger Mann aus Bad Gandersheim mit seinem Lkw den landwirtschaftlichen Weg auf Höhe der Ortschaft Juliusmühle. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und rutschte aufgrund des matschigen Untergrundes in den Graben.

Es entstand sowohl Sachschaden am Lkw, als auch Flurschaden. Der Mann wurde dabei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Lkw erfolgte in Eigenleistung.

Der Gesamtschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell