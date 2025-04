Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle: Haftbefehl vollstreckt

Kehl (ots)

Die Gemeinsame Deutsch-Französische Diensteinheit hat am Sonntagmorgen (20.04.) einen französischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 24-Jährige wurde am Bahnhof Kehl kontrolliert, bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen festgestellt. Da der 24-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun seine 19-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt.

