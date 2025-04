BPOLI-OG: 19-Jähriger leistete Widerstand nach unerlaubter Einreise

Offenburg (ots) - Am Sonntagabend (13.04.) wurde ein algerischer Staatsangehöriger am Bahnhof Offenburg von der Bundespolizei festgenommen. Der 29-Jährige wurde mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen, Bandendiebstahls und Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine 50-tägige Haftstrafe in einer Justizvollzugsanstalt. Rückfragen bitte an: ...

mehr