Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme eines 37-jährigen Mannes aufgrund eines Haftbefehls wegen Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots)

Am Samstagabend (19.04.) wurde ein deutscher Staatsangehöriger im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 37-Jährige konnte sich nicht ausweisen und wurde zur Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Kehl gebracht. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag. Die geforderte Geldstrafe konnte der 37-Jährige nicht bezahlen. Aufgrund seiner Alkoholisierung konnte er erst am nächsten Tag (20.04.) in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Dort sitzt er nun seine 30-tägige Haftstrafe ab.

