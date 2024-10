POL-WAF: Beckum. Widerstand gegen Polizeibeamte

Warendorf (ots) - Drei Schafe sind zwischen Dienstag (01.10.2024, 15.00 Uhr) und Mittwoch (02.10.2024, 15.00 Uhr) von einer Weide an der Straße Natorp in Drensteinfurt gestohlen worden. Hinweise zum Diebstahl der Tiere bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: ...

