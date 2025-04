Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Hausverbot für den Bahnhof Baden-Baden nach Angriff auf Polizeibeamte

Baden-Baden (ots)

Am Samstagabend (19.04.) wurde die Bundespolizei im Bahnhof Baden-Baden von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf einen Mann aufmerksam gemacht, der Reisende verbal belästigte. Die Deutsche Bahn wollte gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Hausverbot aussprechen. Noch bevor es zu einem ersten Wortwechsel zwischen den Beamten und dem 39-Jährigen kam, griff dieser die Polizisten an. Der 39-Jährige konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden. Ein Beamter erlitt dabei eine Verletzung am Kopf und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Auf richterliche Anordnung wurde bei dem 39-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Der verletzte Polizeibeamte konnte nach der Untersuchung seinen Dienst fortsetzen. Gegen den 39-Jährigen wurde ein zweijähriges Hausverbot für den Bahnhof Baden-Baden ausgesprochen, zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

