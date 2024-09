BPOLD-B: Wohnungsdurchsuchung nach Kontrollerfolg

Berlin - Pankow (ots) - Nachdem ein Mann einen anderen Mann am 28. August 2024 mehrfach mit einer Metallkette geschlagen haben soll, sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Am Mittwoch, dem 28. August 2024, gegen 11:07 Uhr, gerieten ein burkinischer und ein syrischer Staatsangehöriger am S-Bahnhof Berlin-Buch zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren ...

