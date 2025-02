POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 30.000 Euro Schaden nach Balkonbrand (20.02.2025)

Aldingen (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Friedhof in Aldingen zu einem Raub gekommen, in dessen Folge eine Seniorin leicht verletzt worden ist. Nach den bisherigen Ermittlungen besuchte eine 75-jährige Frau den Fasnachtsumzug in Aldingen und ging dann gegen 15.15 Uhr über den dortigen Friedhof. Im ...

