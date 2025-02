Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz- Handtaschenraub nach Besuch eines Fasnachts-umzugs- Polizei sucht Zeugen (16.02.2025)

Aldingen (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf dem Friedhof in Aldingen zu einem Raub gekommen, in dessen Folge eine Seniorin leicht verletzt worden ist. Nach den bisherigen Ermittlungen besuchte eine 75-jährige Frau den Fasnachtsumzug in Aldingen und ging dann gegen 15.15 Uhr über den dortigen Friedhof. Im Bereich des Friedhofs wurde die Frau von zwei Jugendlichen zunächst angesprochen. Im Verlauf dieses Gesprächs entriss einer der jungen Männer der Frau die Handtasche. Hierbei wurde die Seniorin leicht verletzt. In der Folge flüchteten die zwei Jugendlichen mit der gestohlenen Handtasche.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Beide sind zwischen zirka 15 und 18 Jahre alt, etwa 1,70 m groß und haben schwarze Haare, einer davon etwas länger und lockig, mit einem Haarreif. Beide trugen jeweils eine weiße Jacke und eine schwarze Hose.

Zwei bislang noch unbekannte Zeugen gaben der Seniorin kurze Zeit später ihre Handtasche zurück. Hierbei stellte sie das Fehlen ihres Bargeldes fest.

Aufgrund einer der Polizei vorliegenden Personenbeschreibung konnte einer der Beschuldigten, ein 15-Jähriger syrischer Staatsangehöriger, im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt im Bereich des Friedhofes vorläufig festgenommen werden. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der junge Mann in Begleitung seiner Eltern die Polizeidienststelle wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei in Tuttlingen und die Staatsanwaltschaft Rottweil haben die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und bitten Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den jugendlichen Tätern oder den beiden helfenden Zeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell