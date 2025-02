Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unfallflucht auf der Bundesstraße 14 - Polizei sucht Zeugen (20.02.2025)

Rottweil (ots)

Zu einem Unfall wegen unzureichend gesicherter Ladung ist es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Bundesstraße 14 zwischen Bühlingen und Rottweil gekommen. Ein unbekannter Fahrer eines hellen VW Golf mit Autoanhänger war auf der Umgehungsstraße (B 14) von der Autobahnanschlussstelle Rottweil herkommend in Richtung Bühlingen unterwegs. Auf dem Anhänger befand sich eine Plexiglasscheibe, die nicht ordnungsgemäß gesichert war. Als ein 44-jähriger Audi-Fahrer, der in die Gegenrichtung fuhr, in unmittelbarer Nähe des Gespanns sich befand, fiel die Scheibe vom Anhänger herunter und prallte gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Audis. Hierdurch entstand am Audi A6 Avant ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt in Richtung Bühlingen fort, ohne sich um die entsprechende Schadensregulierung zu kümmern.

Die Verkehrspolizei Zimmern hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

