Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch: Verkehrsunfälle, Widerstand und Einbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein Radfahrer das Rinnener Sträßle und kollidierte dort mit einem Fußgänger. Der Radfahrer half dem 75-jährigen Fußgänger zunächst auf und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Mannes, anschließend setzte er seine Fahrt fort. Erst im Anschluss wurde festgestellt, dass der 75-Jährige durch den Sturz schwer verletzt wurde. Die Polizei nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Radfahrer unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr wurde die Polizei in die Mauerstraße gerufen. Dort hatte ein alkoholisierter 57-jähriger Mann diverse Bedrohungen ausgesprochen. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, zeigte er sich aggressiv. Als er durchsucht werden sollte, leistete er Widerstand und ging die Beamten an und schlug nach diesen. Ebenfalls beleidigte er die Polizisten mehrfach. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Hyundai-Fahrer die Einkornstraße von Hessental in Richtung Einkorn. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Audi-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 70 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Blaufelden: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Dienstag 18:45 Uhr und Mittwoch 12:40 Uhr versuchte ein bislang Unbekannter die Hauseingangstüre eines Hauses im Keltenweg gewaltsam zu Öffnen. In das Haus gelang er jedoch nicht, da der Versuch die Türe zu Öffnen scheiterte. Personen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07953 9250-10 zu melden.

Crailsheim: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnertagmorgen gegen 8:30 Uhr erkannte eine 41-jährige Dacia-Fahrerin zu spät, dass ein vor ihr fahrender 53-jähriger Porsche-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, wodurch es zur Kollision kam und ein Sachschaden von insgesamt ca. 45.000 Euro entstand.

