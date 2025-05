POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche im Einsatz

Aalen (ots) - Crailsheim: Pkw übersieht Fußgänger Mittwochnacht gegen 23:08 Uhr übersah ein 35-jähriger Peugeotfahrer in der Beethovenstraße beim Rückwärtsfahren eine 37-jährige Fußgängerin. Durch den Zusammenstoß wurde die Dame leicht verletzt. Am Pkw entstand kein Schaden. Schwäbisch Hall: Pkw fährt in Container Am Mittwochmittag gegen 11:54 Uhr kam es ...

