Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch und zwei verletzte Polizisten nach tätlichem Angriff

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Unfallflucht

Eine 86-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr mit ihrem Ford die Binsengasse vom Kreisverkehr kommend in Richtung Affalterried. Zeitgleich wollte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Straße "Am Schimmelberg" in die Binsengasse nach links einfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt der 86-Jährigen. Infolgedessen wich die Frau mit ihrem Ford nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte sie eine dortige Verkehrsinsel wodurch ein Schaden an ihrem Fahrzeug entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/ Wasseralfingen: Radfahrer will Biene verscheuchen und verletzt sich schwer

Ein 42-Jähriger verlor am Donnerstag die Kontrolle über sein Fahrrad, als er gegen 13:35 Uhr in der Straße "Am Sattel" während der Fahrt mit seiner Hand eine Biene verscheuchen wollte. Infolgedessen stieß er mit seinem Vorderrad gegen den Randstein und stürzte. Der 42-Jährige erlitt bei seinem Sturz schwere Verletzungen, mitunter eine Kopfverletzung. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Radfahrer trug keinen Helm.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Nutzen Sie beim Radfahren immer einen Helm. Der Helm kann keine Unfälle verhindern, er kann jedoch die Unfallfolgen mildern und Kopfverletzungen verhindern, zumindest minimieren.

Aalen/Wasseralfingen: Einbruch in Kleintierzuchtverein

Unbekannte verschafften sich am Donnerstag zwischen 3:30 Uhr und 3:45 Uhr unerlaubt Zutritt über ein eingetretenes Fenster in ein Gebäude des Kleintierzuchtvereines in der Hüttlinger Straße. Im Gebäude öffneten sie anschließend mehrere Geldkassetten, in denen sich jedoch kein Bargeld befand. Somit flüchteten die Einbrecher ohne Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Tätlicher Angriff gegen Polizeibeamte

Am Donnerstag wurde eine Polizeistreifenbesatzung gegen 2:25 Uhr zu einer Streitigkeit in einen Club in der Burgstallstraße gerufen. Während der Personalienfeststellung versuchte ein alkoholisierter 21-Jähriger unvermittelt einen der Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dieser konnte noch rechtzeitig ausweichen. Eine Kollegin wurde jedoch im weiteren Verlauf von dem 21-Jährigen im Gesicht getroffen und musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden. Im weiteren Verlauf leistete der 21-Jährige weiteren Widerstand. Beide Ordnungshüter wurden leicht verletzt. Im Anschluss wurde der 21-Jährige in Gewahrsam genommen.

Neresheim: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte ein Unbekannter zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr, vermutlich beim Ein-oder Ausparken in der Heidenheimer Straße einen dort abgestellten Opel. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Aalen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Eine 22-Jährige kam am Mittwoch gegen 7:40 Uhr von der B19 zwischen Essingen und Unterkochen alleinbeteiligt mit ihrem VW nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überschlug sich ihr Fahrzeug. Die 22-Jährige wurde glücklicherweise bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallfluchten

Am Mittwoch touchierte und beschädigte ein unbekannter Verursacher ein Motorrad der Marke Yamaha, das zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr in der Lorcher Straße stand. Ebenfalls am Mittwoch wurde zwischen 12.15 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Friedhofstraße ein VW Golf beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher.Hinweise auf den Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Lorch: Unfall unter Alkoholeinwirkung

Ein 46-Jähriger verließ am Donnerstag gegen 19 Uhr die B29 an der Anschlussstelle Lorch-Ost. Anschließen wollte er mit seinem Nissan nach links in Richtung Wäschenbeuren abbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen ein Verkehrszeichen. An seinem Nissan entstand Totalschaden von rund 30.000 Euro. Dieser wurde abgeschleppt. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell