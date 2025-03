Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW lag nach Unfall auf dem Dach

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Am 8.3.2025 um 22:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel zu einem Verkehrsunfall gerufen. Auf der Barmer Straße im Ortsteil Gennebreck hatte sich ein Fahrzeug überschlagen. Die Einsatzkräfte sahen bei der Ankunft, dass der Fahrer auf ein angrenzendes Feld lief. Gemeinsam mit einem Nachbarn brachten sie diesen zur Begutachtung zum Notarzt. Die Unfallstelle wurde ausgeleuchtet und auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. Durch den Unfall wurde ein Straßenverteiler für Telefon und Internet komplett zerstört. Der Bereich um den Verteiler wurde abgesperrt, da dieser mit 230 und 400 Volt an das Stromnetz angeschlossen war. Der Betreiber des Verteilers und der örtliche Energieversorger wurden informiert. Während des Einsatzes wurde die Barmer Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Der verständigte Abschleppdienst wurde durch die Feuerwehr beim Verladen des Unfallwagens unterstützt. Der Einsatz endete um 1:00 Uhr am 9.3.2025. Es waren 10 Einsatzkräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell