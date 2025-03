Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr mehrfach im Einsatz

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Quellenburgstraße gerufen. Dort war ein Traktor nach einem Ausweichmanöver in den Straßengraben gefahren und auf die Seite gekippt. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst untersucht; er blieb unverletzt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz an der Unfallstelle sicher und fing auslaufende Betriebsstoffe auf. Während der Maßnahmen war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Gegen 19 Uhr endete der Einsatz.

Am Samstagmorgen kam es gegen 8:30 Uhr zu Wasserrohrbrüchen im Bereich der Fahrbahn und des Bürgersteigs auf der Magdeburger Straße sowie Leipziger Straße. Die Feuerwehr sperrte den Bereich ab und forderte den Energieversorger an. Dieser schieberte die Leitungen ab und leitete weitere Maßnahmen ein. Da ein Einfluss auf die Qualität des Trinkwassers im Ortsteil Niedersprockhövel nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte um 11:40 Uhr eine Gefahreninformation über die Warn-App NINA an die Bevölkerung. Diese Warnung wurde um 15:52 Uhr wieder aufgehoben.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Feuerwehr am Samstagnachmittag um 16:21 Uhr alarmiert. Auf der Brinkerstraße wurde ein Ölfleck mit einer Kleinstmenge an Bindemittel abgestreut.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell