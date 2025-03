Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr streut ausgelaufene Betriebsstoffe ab

Sprockhövel (ots)

Am Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel auf die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster gerufen. Aufgrund eines Defekts war ein PKW auf dem Seitenstreifen abgestellt. Ausgelaufenes Öl haben die Einsatzkräfte mit Bindemittel aufgenommen. Eine Hitzeentwicklung konnte nach Einsatz der Wärmebildkamera ausgeschlossen werden, so dass sich der ursprünglich gemeldete Fahrzeugbrand nicht bestätigte. Nach 1 Stunde konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell