Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Männer in Untersuchungshaft

Am Montag nahm die Polizei in Ulm zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat fest.

Ulm (ots)

Am Abend war ein Polizeibeamter in seiner Freizeit in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Bei den Sedelhöfen wurde er auf zwei verdächtige Männer aufmerksam. Der Zeuge beobachtete, wie die Männer in einem Sportgeschäft Jacken und Schuhe mutmaßlich zum Diebstahl vorbereiteten, indem sie die Sicherungen entfernten. Der Beamte verständigte die Polizei. Noch bevor die Streifen eintrafen, gingen die Verdächtigen zu einem weiteren Geschäft. Auch dort entfernten sie Sicherungen und verließen mit hochwertiger Bekleidung das Geschäft. Als sie durch eine zivile Streife kontrolliert werden sollten, flüchteten sie. Den Beamten gelang es nach einer Verfolgung in Richtung Olgastraße, die Verdächtigen widerstandslos festzunehmen. Bei einer Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Beamten neben dem mutmaßlichen Diebesgut auch einen Pfefferspray sowie rund 160 Gramm Haschisch. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen auf einem Revier stellte die Polizei zudem fest, dass die beiden polizeibekannten Tunesier im Alter von 20 und 21 Jahren keine gültige Aufenthaltserlaubnis hatten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden die beiden Tatverdächtigen am Dienstag (17.12.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt. Gegen den 20-Jährigen erließ der Haftrichter einen Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen. Gegen den 21-Jährigen erging ein Haftbefehl wegen Diebstahls und wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

